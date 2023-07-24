У выжившей при теракте на Крымском мосту девочки нашли опасное заболевание — аутоиммунный тиреоидит, сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи проводят девочке заместительную гормональную терапию. Также у пострадавшей диагностировано стрессовое расстройство, ей назначены антидепрессанты и транквилизаторы.

Ранее глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников заявил, что пострадавшую девочку, чьи родители погибли при теракте на Крымском мосту, перевезут на лечение в Москву.

Главный врач Детской краевой клинической больницы в Краснодаре Елена Клещенко заявила, что состояние 14-летней девочки, чьи родители погибли в результате теракте на Крымском мосту, остается стабильным.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Погибли двое человек, также пострадала несовершеннолетняя.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.