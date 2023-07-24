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В Китае назвали причину экстремальной жары в мире

Физик из Китая Вэй Кэ назвал глобальное потепление причиной экстремальной жары в мире

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Shutterstock

Младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ в интервью РИА Новости назвал причиной экстремальной жары как в Китае, так и во всем мире развитие процессов глобального потепления.

«Возникновение экстремально высоких температур в Синьцзяне связано и с долгосрочным процессом потепления климата», — сказал он.

По словам ученого, если рассмотреть краткосрочную погодную ситуацию, то можно заметить, что начиная с 14 июля средний и верхний слои атмосферы в этом районе находятся под контролем теплых воздушных масс. Кроме того, отметил ученый, сильное воздействие на регион оказал сильный континентальный антициклон.

При этом атмосферные вихри с низким давлением, которые господствовали в восточной части Внутренней Монголии и Нинся-Хуэйского автономного района, спровоцировали формирование низкого атмосферного давления, что стало препятствовать продвижению теплых воздушных масс на восток.

«Поэтому жара в Синьцзяне сохранялась так долго», — объяснил Вэй Кэ.

По мнению эксперта, процессы глобального потепления будут развиваться. Он отметил, что температура во внутриконтинентальных районах превышает средние показатели по миру.

«Это привело к увеличению частоты и интенсивности экстремально высоких температур, а также является основной причиной частых экстремально высоких температурных явлений в Китае и во всем мире в этом году», — добавил он.

До этого научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд рассказал, что с аномально жаркой погодой из-за теплового взрыва в Сахаре прежде всего столкнутся жители Западной Европы и Китая.

Ранее Вильфанд оценил возможность прихода в Россию теплового взрыва из Сахары.

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