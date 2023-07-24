Женщина получила разрыв барабанной перепонки после поцелуя в ухо

Жительница Китая получила разрыв барабанной перепонки после того, как парень поцеловал ее в ухо, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, женщина из провинции Гуандун обратилась за помощью в больницу и пожаловалась на боль в ухе и потерю слуха. При осмотре пациентки врач обнаружил на ее барабанной перепонке засохшую кровь, а при детальном рассмотрении выяснилось, что она и вовсе порвана.

В истории болезни китаянки не упоминалось о какой-либо травме, способной привести к потере слуха. Когда врачи спросили у женщины, что произошло, она ответила, что бойфренд поцеловал ее в ухо, после чего и начался дискомфорт.

«Когда он поцеловал в меня в ухо, получился сильный хлопок. После этого я перестала слышать», — рассказала пациентка.

Врачи добавили, что ухо женщины скоро заживет, а слух вернется. Если этого не произойдет в течение трех месяцев, то тогда потребуется хирургическое вмешательство, объяснили специалисты.

Ранее врач-невролог перечислила опасные причины звона в ушах.