Пьяный фанат группы «Руки Вверх» избил полицейских на концерте в Москве

Пьяный фанат группы «Руки вверх» избил полицейских за нежелание пропускать его на концерт исполнителей на стадионе «Лужники». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, на мероприятие мужчина отправился в нетрезвом виде. Охрана отказала ему в посещении события, после чего он вступил с ними в словесный конфликт. После этого поклонник группы набросился на подоспевших на помощь охранникам правоохранителей. Первый удар пришелся по лицу одного из сержантов, второй – по голеностопу второго полицейского.

У полицейских заподозрили сотрясение мозга, перелом носа и стопы. В результате драки пьяного мужчину задержали. Ему грозит до 10 лет колонии за нападение на сотрудников полиции. Помимо этого, поклоннику знаменитостей грозит наказание за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Ранее мать вокалиста группы «Король и Шут» Горшка накормила фанатов блинами на могиле сына.