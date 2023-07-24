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Пьяный фанат группы «Руки Вверх» избил полицейских на концерте в Москве

112: в Москве фанат «Руки Вверх» напал на полицейских за отказ пускать его на концерт

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пьяный фанат группы «Руки вверх» избил полицейских за нежелание пропускать его на концерт исполнителей на стадионе «Лужники». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, на мероприятие мужчина отправился в нетрезвом виде. Охрана отказала ему в посещении события, после чего он вступил с ними в словесный конфликт. После этого поклонник группы набросился на подоспевших на помощь охранникам правоохранителей. Первый удар пришелся по лицу одного из сержантов, второй – по голеностопу второго полицейского.

У полицейских заподозрили сотрясение мозга, перелом носа и стопы. В результате драки пьяного мужчину задержали. Ему грозит до 10 лет колонии за нападение на сотрудников полиции. Помимо этого, поклоннику знаменитостей грозит наказание за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Ранее мать вокалиста группы «Король и Шут» Горшка накормила фанатов блинами на могиле сына.

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