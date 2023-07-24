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В Красноярске мужчина устроил погром в мечети

В Красноярске задержали мужчину, который ворвался в мечеть и устроил погром

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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия в Советском районе города, где местный житель разбил окна и переломал мебель в Соборной мечети. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД 24».

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о неадекватном мужчине, который пришел в Соборную мечеть города, разбил несколько окон, уронил с подоконников цветы и крушил мебель.

Злоумышленника задержали верующие и работники мечети и передали его прибывшему наряду патрульно-постовой службы полиции. Молодой человек не объяснил причины своего поступка.

Полицейские установили личность дебошира, им оказался 27-летний мужчина, известно, что местный житель уже имел проблемы с законом и был судим за грабеж, он передан прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. По информации регионального МВД, он страдает психическими расстройствами.

Ранее подростки расстреляли помещение храма в Санкт-Петербурге.

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