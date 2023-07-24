В США акула съела улов рыбака и оставила ему только рыбью голову

Рыбак из штата Массачусетс поймал рыбу, которую сразу же съела акула. Об этом сообщает Mass Live.

Американец Дональд Паркер вместе со своей командой отправился на рыбалку в залив Кейп-Код, где они планировали порыбачить. Мужчине удалось поймать рыбу, но вскоре из воды выпрыгнул морской хищник и откусил большую часть улова. На крючке у мужчины осталась только голова.

«Акула схватила ее и перевернулась. Все были в шоке», — поделился Паркер.

Несмотря на такие эмоции, он подчеркнул, что подобные инциденты происходят часто. Его команда не была удивлена такому повороту.

«Это случается каждый день. Это не что-то из ряда вон выходящее», — сообщил рыбак.

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