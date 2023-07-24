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В США акула съела улов рыбака и оставила ему только рыбью голову

Mass Live: в США рыбак остался без улова из-за проплывавшей мимо акулы

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Shutterstock

Рыбак из штата Массачусетс поймал рыбу, которую сразу же съела акула. Об этом сообщает Mass Live.

Американец Дональд Паркер вместе со своей командой отправился на рыбалку в залив Кейп-Код, где они планировали порыбачить. Мужчине удалось поймать рыбу, но вскоре из воды выпрыгнул морской хищник и откусил большую часть улова. На крючке у мужчины осталась только голова.

«Акула схватила ее и перевернулась. Все были в шоке», — поделился Паркер.

Несмотря на такие эмоции, он подчеркнул, что подобные инциденты происходят часто. Его команда не была удивлена такому повороту.

«Это случается каждый день. Это не что-то из ряда вон выходящее», — сообщил рыбак.

Ранее недалеко от побережья Флориды обнаружили акул, которые необычно вели себя из-за порции кокаина в воде.

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