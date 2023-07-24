Круживший над зданием беспилотник заметили в центре Москвы

Очевидцы заметили дрон над зданием в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, это был квадрокоптер марки DJI mavic, он кружился на одной точке на высоте 80 метров, после чего исчез. На место инцидента выехали специалисты, которые установят все обстоятельства инцидента. О других подробностях пока не сообщается.

Утром 24 июля сообщалось, что беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве. Представитель экстренных служб сообщал, что в результате произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет, были выбиты стекла на площади 50 квадратных метров на 17-м и 18-м этажах здания.

Осколки беспилотника в этот день обнаружили и на Комсомольском проспекте в Москве, в результате никто не пострадал. Департамент транспорта столицы сообщал, что после предполагаемой атаки дронов движение по Комсомольскому проспекту в Москве было перекрыто в обе стороны. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после взрыва беспилотника были выбиты несколько окон.

Министерство обороны России позже заявило о пресечении попытки осуществить террористическую атаку двумя украинскими дронами по территории Москвы.

Ранее сообщалось, что житель Новой Москвы нашел беспилотник на своем участке.