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В Новосибирске 12-летняя девочка повисла на балконе 5-го этажа

В Сибири спасли девочку, пытавшуюся перелезть с одного балкона на другой на высоте 5-го этажа

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Shutterstock

В Новосибирске спасатели сумели предотвратить падение школьницы с 5-го этажа. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 23 июля в многоэтажке на улице Челюскинцев.

В 21:25 оперативный дежурный спасательной службы получил сигнал о том, что с балкона 5-го этажа жилого дома свисает ребенок. По имеющимся данным, спасатели прибыли на вызов в течение пяти минут.

Также в это время домой вернулась мать потерпевшей, которая попыталась содействовать сотрудникам экстренных служб. В итоге они смогли затащить девочку на балкон, она не пострадала.

После чего выяснилось, что в квартире перед происшествием оставались только две сестры (2001 г.р.). Одна из школьниц закрыла другую девочку на балконе. Школьница решила перелезть к соседям, но не смогла и повисла на балконе.

Как отмечают в пресс-службе организации, ребенку удалось удержаться и не упасть лишь по счастливой случайности.

Ранее в Ленобласти двухгодовалый ребенок упал с пятого этажа и остался жив.

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