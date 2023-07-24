Бережная сочла возвращение украинок из-за рубежа одной из главных задач страны

Украинские власти назвали самой важной задачей возвращение женщин с детьми в страну. С таким заявлением выступила замглавы Министерства экономики Украины Татьяна Бережная, слова которой приводит Bloomberg.

«Самая важная задача сейчас для Украины, для украинского правительства — сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись», — сказала она.

По словам Бережной, украинкам необходимо возвратиться к своим мужьям, чтобы объединиться на Украине. Замглавы ведомства сочла успех предприятия своей личной победой.

Агентство напомнило, что до начала боевых действий демографическую ситуацию на Украине признали одной из самых тяжелых в Европе, так как коэффициент рождаемости составлял 1,2. А для воспроизводства населения он должен быть не ниже 2,1.

В мае стало известно, что в Польше 53-летняя беженка с Украины отдавала своих детей педофилам.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.