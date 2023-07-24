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Нашествие роя мотыльков в Ельце попало на видео

В Липецкой области тысячи мотыльков мешали проезду транспорта

В Ельце на Каракумском мосту был замечен огромный рой мотыльков, насекомые залетали в машины, кружили возле фонарей и изрядно напугали автомобилистов. Видео нашествия местные жители публикуют в социальных сетях.

Из-за «метели» из мотыльков водителям приходилось сбавлять скорость на мосту, чтобы не попасть в аварию, а асфальт побелел от нашествия насекомых. Мотыльки-поденки взлетали из воды и кружились возле фонарей тысячами.

Как сообщили в Липецком зоопарке, эти мотыльки представляют собой особый вид бабочек, которые большую часть своей жизни живут в воде. Огромные рои насекомых собираются в рой в брачный период, слетаются на свет, спариваются, а после откладывает личинки в водоемах. Люди их в это время совершенно не интересуют, опасности для человека мотыльки не представляют.

«Рыбаки хорошо знают об этих вылетах. Клев в это время очень хороший», — отметили специалисты.

Ранее в Башкирии рой пчел напал на детей.

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