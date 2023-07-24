«Ангарского маньяка» Попкова осудят еще за три убийства

Расследование еще трех эпизодов преступлений «ангарского маньяка» Михаила Попкова завершили. Об этом сообщил на сайте СУ СК РФ по Иркутской области Анатолий Ситников.

«Первым отделом завершается расследование очередного уголовного дела в отношении 59-летнего Михаила Попкова. Он обвиняется в совершении трех убийств женщин», — уточнили в ведомстве.

Следователи доказали причастность фигуранта к совершению в 1997 году в поселке Жилкино убийства 27-летней женщины. В 1998 году на берегу реки Ангара в районе улицы Полярная он лишил жизни 25-летнюю девушку. В 2003 году на Ново-Ленинском кладбище Попков расправился с 31-летней женщиной. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей жертве нанес множественные ножевые ранения.

Причастность Попкова к совершению убийств подтвердили показания обвиняемого, осмотры мест происшествий и заключения судебных экспертиз.

В рамках расследования допросили 40 свидетелей. В ближайшее время дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В СК обратили внимание, что уже доказана причастность Попкова к совершению 83 убийств и 3 покушений на убийство с 1992 по 2010 год в Иркутской области, он получил пожизненный срок.

В середине января «ангарский маньяк» признался в совершении двух новых преступлений.

Ранее «ангарский маньяк» заявил, что хочет участвовать в спецоперации.