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Россиянина обязали выплатить штраф за полет на мотодельтаплане

В Кузбассе местному жителю выписали штраф за незаконный полет на мотодельтаплане

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Илья Наймушин/РИА Новости

Суд обязал жителя Кузбасса выплатить штраф за нарушение правил использования воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте Кемеровской транспортной прокуратуры.

В июне мужчина летал под Кемерово на мотодельтаплане в районе деревни Береговая, не имея при этом соответствующего разрешения. По правилам ему необходимо было получить право на использование воздушного пространства, так как выбранная планеристом местность оказалась в радиусе менее 50 километров от аэродрома.

Прокурор, узнавший о полете, решил привлечь гражданина к административной ответственности и вынес постановление без обращения в органы судебной власти.

В качестве наказания нарушителю был назначен штраф в размере 30 тыс. руб. Его он может оспорить в установленном законом порядке.

Ранее в Пермском крае потерпел крушение дельтаплан, столкнувшись при разгоне с палаткой.

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