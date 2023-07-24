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Житель Новой Москвы нашел беспилотник на своем участке

«360»: мужчина нашел беспилотник на своем участке в деревне Постниково в Новой Москве

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Depositphotos

Мужчина нашел беспилотник на своем участке в деревне Постниково в Новой Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По его данным, инцидент произошел по адресу: 4-я Апрельская улица, дом № 6. Небольшой дрон размером 30 на 30 сантиметров житель деревни нашел в кустах малины. К месту происшествия вызваны сотрудники правоохранительных органов и спасатели, которые выяснят обстоятельства случившегося.

Утром 24 июля сообщалось, что беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве. Представитель экстренных служб сообщал, что в результате произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет, были выбиты стекла на площади 50 квадратных метров на 17-м и 18-м этажах здания.

Осколки беспилотника обнаружили и на Комсомольском проспекте в Москве, в результате никто не пострадал. Департамент транспорта столицы сообщал, что после предполагаемой атаки дронов движение по Комсомольскому проспекту в Москве было перекрыто в обе стороны. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после взрыва беспилотника были выбиты несколько окон.

Министерство обороны России позже заявило о пресечении попытки осуществить террористическую атаку двумя украинскими дронами по территории Москвы.

Ранее беспилотник взорвался под колесами «КамАЗа» возле трассы М-5 «Урал».

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