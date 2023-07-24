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Следствие запросило арест инженера после гибели людей в ТЦ на Кутузовском проспекте

Главному инженеру частной компании предъявили обвинение по делу о гибели людей в ТЦ «Времена года»

Следствие просит ареста главного инженера частной компании по делу о гибели людей в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте, сообщает РИА Новости.

Сотруднику компании предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло к смерти четырех человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании 39-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

22 июля в ТЦ «Времена года» произошел прорыв трубы с кипятком. В результате в течение длительного времени люди оказались заблокированы в помещении и не могли выйти из-за кипятка и пара.

Четыре женщины, сотрудницы магазина «Глобус Гурмэ», погибли. Информацию о гибели четырех человек подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, он выразил соболезнования их родным и близким.

По словам очевидцев, оповещений о ЧП не было, не сработала сигнализация и людей не эвакуировали.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.

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