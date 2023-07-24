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В Одесской области получил повреждение один из портов из-за взрывов

Представитель ВСУ Гуменюк: один из портов на Дунае в Одесской области был поврежден

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Wikimedia Commons

Официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк сообщила, что инфраструктура одного из украинских портов в Одесской области на Дунае получила повреждения в ночь на 24 июля. Ее цитирует ТАСС.

По словам Гуменюк, есть попадания на побережье Дуная. Кроме того, отметила она, были повреждены определенные портовые мощности.

«Нанесены повреждения мощностям, то есть кранам, тому, что обеспечивает работу порта», — сказала она.

Кроме того, повреждения получили агроангар и несколько складов других видов грузов.

Ночью 24 июля на юге Одесской области произошли взрывы. В регионе действовала воздушная тревога.

23 июля бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить безопасность страны, что стало понятно после ударов возмездия от России, последовавших за атакой ВСУ на Крымский мост.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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