Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

После атаки беспилотников в Москве задержали мужчину

Baza: в Москве задержали мужчину, снимавшего здание Минобороны после атаки БПЛА

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве задержан мужчина, который через несколько минут после атаки беспилотных летательных аппаратов снимал здание Министерства обороны с Андреевского моста. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Полицейские заметили мужчину, приехав на другой вызов — около 4 часов утра житель столицы, заявил, что якобы слышал, как у здания Министерства обороны упал беспилотник», — говорится в публикации.

Отмечается, что дроны полицейские не нашли, но на мосту увидели мужчину, который в этот момент снимал здание Минобороны России. По данным Baza, мужчину зовут Дмитрий Б., ему 41 год.

«Дмитрий задержан для дальнейшего разбирательства», — указывает Baza.

Утром 24 июля Министерство обороны России заявило о пресечении попытки осуществить террористическую атаку двумя украинскими беспилотниками по территории российской столицы.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях