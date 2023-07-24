После атаки беспилотников в Москве задержали мужчину

В Москве задержан мужчина, который через несколько минут после атаки беспилотных летательных аппаратов снимал здание Министерства обороны с Андреевского моста. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Полицейские заметили мужчину, приехав на другой вызов — около 4 часов утра житель столицы, заявил, что якобы слышал, как у здания Министерства обороны упал беспилотник», — говорится в публикации.

Отмечается, что дроны полицейские не нашли, но на мосту увидели мужчину, который в этот момент снимал здание Минобороны России. По данным Baza, мужчину зовут Дмитрий Б., ему 41 год.

«Дмитрий задержан для дальнейшего разбирательства», — указывает Baza.

Утром 24 июля Министерство обороны России заявило о пресечении попытки осуществить террористическую атаку двумя украинскими беспилотниками по территории российской столицы.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».