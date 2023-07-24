Пенсионер получил травмы, разбирая на даче боевой снаряд

В Выборгском районе Ленобласти пожилого мужчину госпитализировали с многочисленными травмами после взрыва боевого снаряда. Об этом сообщает «78.ru».

74-летний пенсионер находился на даче в СНТ «Песочное», в подвале дома он пытался разобрать боевой снаряд, в какой-то момент устройство взорвалось. Мужчина получил сильные ожоги и потерял много крови, он госпитализирован.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, устанавливается, откуда пострадавший взял снаряд.

Напомним, ранее неразорвавшийся боеприпас времен Великой Отечественной войны был найден в районе села Поворотное в Севастополе, немецкая авиабомба находилась в зоне частной застройки. Район пришлось оцепить, была проведена эвакуация местных жителей. 95 человек на автобусах вывезли в безопасное место, бомбу уничтожили на полигоне.

Ранее в Ленобласти медсестра нашла пакет с гранатой и пистолетом на территории арендуемой дачи.