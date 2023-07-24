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Движение по Комсомольскому проспекту в Москве возобновили после атаки дронов

В Москве полностью возобновлено движение по Комсомольскому проспекту после атаки БПЛА

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Depositphotos

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве полностью возобновлено после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил департамент транспорта.

Отмечается, что движение в сторону центра города полностью возобновили, в направлении Московской области движение восстановлено по трем и четырем полосам движения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех утра 24 июля беспилотники ударили по двум нежилым зданиям.

Осколки беспилотника нашли на Комсомольском проспекте.

В Минобороны России заявили, что два украинских беспилотника над столицей были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Дроны потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки никто не пострадал.

В МИД РФ атаку БПЛА на Москву назвали актом международного терроризма.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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