Движение по Комсомольскому проспекту в Москве возобновили после атаки дронов

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве полностью возобновлено после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил департамент транспорта.
Отмечается, что движение в сторону центра города полностью возобновили, в направлении Московской области движение восстановлено по трем и четырем полосам движения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех утра 24 июля беспилотники ударили по двум нежилым зданиям.
Осколки беспилотника нашли на Комсомольском проспекте.
В Минобороны России заявили, что два украинских беспилотника над столицей были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Дроны потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки никто не пострадал.
В МИД РФ атаку БПЛА на Москву назвали актом международного терроризма.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.