В Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета беспилотников

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил в своем Telegram-канале, что в республике создали оперативный штаб по ликвидации последствий налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Организован оперативный штаб», — написал он.

Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над полуостровом российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другую часть военных дронов подавили средствами РЭБ. Всего атаку совершали 11 дронов. Снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе около населенного пункта Вольный.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.