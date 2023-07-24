Задержан главный инженер московского ТЦ после гибели людей из-за кипятка

Главного инженера торгового центра «Времена года» на западе Москвы задержали по делу о гибели четырех человек в результате прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) в Telegram.

В сообщении СК говорится, что в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту ЧП в торговом центре «задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера» в помещениях здания.

Днем 22 июля в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте в Москве, прорвало трубу с горячей водой.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека. По информации Telegram-канала Shot, все погибшие были сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ». Спасатели извлекли тела погибших из торгового центра, залитого горячей водой. Из-за льющейся воды около 20 человек были заблокированы внутри ТЦ.

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