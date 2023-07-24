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ФСБ запретила проход через Керченский пролив судну со следами взрывчатки в трюме

ФСБ обнаружила следы взрывчатки в трюме следовавшего в Ростов-на-Дону сухогруза

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности России сообщила об усилении мер безопасности с целью не допустить совершения террористических и диверсионных акций, начав проводить проверку судов, проходящих через Керченский пролив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тетрила», — уточнили в ФСБ.

Выяснилось, что в мае это судно находилось в украинском порту Килия.

Подчеркивается, что следы взрывчатки замечены при проведении ФСБ контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов. Работы осуществляются для предотвращения террористических и диверсионных акций.

«Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив...» — заключили в ЦОС.

До этого депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ничтожным решение Киева запретить судоходство в Керченском проливе.

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.

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