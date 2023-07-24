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В Крыму приостановили движение по железной дороге и автомобильной трассе после атаки БПЛА

Аксенов сообщил о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь в целях безопасности после атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Министерства транспорта Республики Крым», — написал он.

До этого Сергей Аксенов заявлял, что в небе над полуостровом российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другую часть военных дронов подавили средствами РЭБ. Всего атаку совершали 11 дронов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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