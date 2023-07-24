Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и Подмосковье в понедельник, 24 июля, будет до +20°С. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +18...+20°С. Ожидается юго-западный, южный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +13...+15°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 742 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на этой неделе в Московском регионе восстановится летний режим погоды.

До этого Вильфанд спрогнозировал переход «теплового взрыва» из Европы в Турцию.

Ранее двое мужчин катались по Красноярску в надувном бассейне.