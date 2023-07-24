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На Комсомольском проспекте Москвы разрушена кровля в нежилом здании

На Комсомольском проспекте Москвы пострадала кровля в двухэтажном здании после атаки дронов

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Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

В Москве на Комсомольском проспекте после атаки дронов разрушена кровля в двухэтажном здании. Кадры с места происшествия публикует Telegram 112.

В доме напротив выбиты стекла в магазине на первом этаже и в жилой части дома на четвертом этаже. Остекление также пострадало в соседнем доме.

Как сообщило Минобороны РФ, украинские беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

24 июля стало известно, что осколки беспилотного летательного аппарата были обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве. Как сообщил Департамент транспорта столицы, после предполагаемой атаки дронов движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыто в обе стороны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Атака беспилотников на Москву
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