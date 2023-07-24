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Летний режим погоды восстановится в Московском регионе на этой неделе

Гидрометцентр: летний режим погоды восстановится в Московском регионе со среды

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Согласно оценке научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, начиная с среды в Москве и Подмосковье ожидается потепление до плюс 25–31 градуса. Однако, весьма вероятно, что в регионе будут кратковременные дожди на протяжении всей недели, а в выходные температура снова снизится. Об этом пишет ТАСС.

Понедельник будет самым прохладным днем недели, с ожидаемой температурой днем всего лишь плюс 18–20 градусов, что ниже климатической нормы на примерно четыре градуса.

«Во вторник начнется изменение циркуляции. Днем температура поднимется до 23–24 градусов, а в среду придет настоящее лето. Ночью ожидается до 16–18 градусов, днем — до 24–25 градусов, а в области — до 27 градусов. Четверг станет самым теплым днем, с ожидаемой температурой до плюс 26–31 градуса», — пояснил он.

Тем не менее, по словам Вильфанда, в пятницу ожидается небольшое понижение температуры. В этот день прогнозируется около плюс 25 градусов, а в выходные ожидается плюс 22–23 градуса. «Что касается осадков, то кратковременные дожди ожидаются в течение всей недели, но это нормально. Июль является самым дождливым месяцем», — добавил он.

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