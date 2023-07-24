В Москве перекрыли движение по проспекту Лихачева после атаки дронов

Движение перекрыто по проспекту Лихачева в Москве. Информация предоставлена в Telegram-канале столичного Дептранса.

Ранее сообщалось о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области.

«Движение по проспекту Лихачева перекрыто», — указали представители ведомства.

Ранее стало известно, что беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве. На месте произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет.

По словам представителя экстренных служб, выбиты стекла на площади 50 кв. метров на 17-м и 18-м этажах здания.

20 июля сообщалось, что Крым дважды за день подвергся атакам беспилотников. В поселке Раздольное ввели режим ЧС после того, как утром в результате атаки дрона были повреждены четыре здания и погибла девочка-подросток.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.