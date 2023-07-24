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Беспилотник попал в здание бизнес-центра в Москве

Беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве

Беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

Как заявил представитель экстренных служб, в результате произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет.

По словам представителя экстренных служб, выбиты стекла на площади 50 кв. метров на 17-м и 18-м этажах здания.

24 июля стало известно, что осколки беспилотного летательного аппарата были обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве. Как сообщил Департамент транспорта столицы, после предполагаемой атаки дронов движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыто в обе стороны.

20 июля сообщалось, что Крым дважды за день подвергся атакам беспилотников. В поселке Раздольное ввели режим ЧС после того, как утром в результате атаки дрона были повреждены четыре здания и погибла девочка-подросток.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат обнаружили на крыше школы на Хавской улице, на юге Москвы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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