Движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыто после атаки дронов

Департамент транспорта столицы сообщает, что после предполагаемой атаки дронов движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыто в обе стороны. На месте работают спецслужбы, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспекте в Москве обнаружены осколки беспилотника.

20 июля сообщалось, что Крым дважды за день подвергся атакам беспилотников. В поселке Раздольное ввели режим ЧС после того, как утром в результате атаки дрона были повреждены четыре здания и погибла девочка-подросток.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.