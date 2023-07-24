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С середины недели в Москве и Подмосковье начнется потепление

Вильфанд: температура в Москве и Подмосковье в четверг поднимется до 31 градуса

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 25 июля в Москве и Подмосковье температура поднимется до плюс 25–31 градуса, однако к концу недели снова похолодает, сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, понедельник, 24 июля, будет самым прохладным днем недели. Так, ожидается всего лишь плюс 18–20 градусов, что примерно на четыре градуса ниже нормы.

Но уже со вторника, утверждает синоптик, начнется потепление. Температура достигнет 23–24 градуса, а в среду настанет настоящее лето. Температура поднимется до 24–25 градусов, а в Подмосковье — до 27 градусов. В четверг воздух прогреется до 26–31 градуса.

Но затем, сообщает Вильфанд, начнется понижение температуры. В пятницу ожидается около 25 градусов, а в выходные — 22-23.

Вильфанд отметил, что в течение всей недели ожидаются кратковременные дожди.

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