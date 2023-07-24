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В 2023 году граждане США запросили в три раза меньше виз на въезд в Россию

«Известия»: число выданных американцам российских виз сократилось в три раза в 2023 году

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Kathy Willens/AP

Заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова заявила о значительном снижении числа выданных в этом году американским гражданам российских виз. Об этом Шумова сказала в интервью газете «Известия».

Дипломат отметила, что по сравнению с январем — июлем прошлого года количество выданных разрешений на въезд в Россию уменьшилось почти в три раза. Шумова считает, что на это повлияла антироссийская пропаганда, развернутая в американских СМИ. Дипломат подчеркнула, что выдача виз российскими консульствами в США осуществляется как и прежде. При этом граждане РФ, чтобы получить необходимые документы для выезда в США, вынуждены лететь в другие страны.

По словам Шумовой, американское посольство в Москве, ссылаясь на нехватку персонала, приостановило работу по оформлению большинства видов въездных документов. Кроме того, власти США не собираются возобновлять функционирование американских генеральных консульств во Владивостоке и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке не испытывает проблем с обслуживанием банковских счетов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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