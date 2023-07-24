РИА Новости: памятник репрессированным полякам в Петербурге находится на реставрации

Исчезнувший с Левашовского кладбища в Санкт-Петербурге памятник полякам — жертвам политических репрессий, был отправлен на реставрацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

По словам источника, по отношению к памятнику был совершен акт вандализма. Было проведено обследование, по результатам которого памятник отправили на реставрацию.

Ранее сообщалось, что генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге Гжегож Слюбовски заявил, что в городе с Левашовского кладбища исчез памятник польским жертвам политических репрессий. По его словам, сотрудники польского консульства посещали памятник два-три раза в год.

Отмечается, что Польша намерена отправить в МИД России официальную ноту в связи с происшедшим.

До этого в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области заявили, что уголовное дело завели на женщину, которая выложила в соцсети видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. В ведомстве подчеркнули, что взяли на особый контроль предварительное расследование данного дела, которое возбудили в отношении 23-летней жительницы Самары.

Ранее на найденной в Кордове древнеримской амфоре обнаружили стихи античного поэта Вергилия.