Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РИА Новости: памятник репрессированным полякам в Петербурге находится на реставрации

РИА Новости: пропавший в Петербурге памятник репрессированным полякам реставрируют

close
100%
Сергей Ермохин/РИА Новости

Исчезнувший с Левашовского кладбища в Санкт-Петербурге памятник полякам — жертвам политических репрессий, был отправлен на реставрацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

По словам источника, по отношению к памятнику был совершен акт вандализма. Было проведено обследование, по результатам которого памятник отправили на реставрацию.

Ранее сообщалось, что генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге Гжегож Слюбовски заявил, что в городе с Левашовского кладбища исчез памятник польским жертвам политических репрессий. По его словам, сотрудники польского консульства посещали памятник два-три раза в год.

Отмечается, что Польша намерена отправить в МИД России официальную ноту в связи с происшедшим.

До этого в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области заявили, что уголовное дело завели на женщину, которая выложила в соцсети видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. В ведомстве подчеркнули, что взяли на особый контроль предварительное расследование данного дела, которое возбудили в отношении 23-летней жительницы Самары.

Ранее на найденной в Кордове древнеримской амфоре обнаружили стихи античного поэта Вергилия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях