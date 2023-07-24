Супруги погибли на озере в Нижегородской области, ребенка спасли очевидцы

Согласно информации регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, семья перевернулась на лодке в Нижегородской области, в результате чего родители погибли, а их ребенка спасли свидетели происшествия.

По предварительным данным, муж, жена и их шестилетний сын находились на надувной лодке на озере в Богородском районе. В какой-то момент лодка перевернулась, и люди начали тонуть.

Свидетели достали ребенка и женщину из воды. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Несмотря на проведенную первую помощь, женщину не удалось спасти. Тело мужчины было извлечено из воды спасателями-водолазами МЧС.

По факту гибели семейной пары проводится доследственная проверка, в рамках которой следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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