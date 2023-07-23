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Почти 90% опрошенных россиян не хотят знакомиться ради романтических отношений

Опрос «Ромир»: новые романтические знакомства не входят в ближайшие планы 86% граждан РФ

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Depositphotos

В России 86% опрошенных граждан не планируют в ближайшее время знакомиться с кем-то, чтобы завести романтические отношения. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», в котором приняли участие 1,5 тысячи граждан РФ старше 18 лет, передает РИА Новости.

Согласно данным опроса, больше всего на знакомства ради отношений идут россияне от 18 до 24 лет — их оказалось 32%. В возрастной категории от 25 до 34 лет о планах знакомиться для начала новых отношений сообщили лишь 11% респондентов. Столько же у голосовавших старше 60 лет.

Самые заинтересованные в новых романтических знакомствах россияне проживают в Сибирском и Дальневосточном (17%) регионах, а также Южном и Северо-Кавказском федеральном округах (16%), отмечается в исследовании.

Уральский федеральный округ стал лидером по числу людей, которые не желают знакомиться с данной целью — 91% опрошенных.

Ранее сообщалось, что в России мужчины более заинтересованы поиском серьезных отношений в соцсетях, чем женщины.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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