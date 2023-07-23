Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Под Петербургом начата проверка проб на холеру

В Ленинградской области троих человек проверяют на холеру после контакта с зараженным

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Врачи Ленинградской области ведут проверку пробы на холеру у трех человек, которые контактировали с заразившимися в Тамбовской области. Об этом заявляется в Telegram-канале местной администрации.

«До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют», — пояснили региональные власти.

В настоящий момент ситуацию контролирует комитет по здравоохранению Ленинградской области.

20 июля текущего года в Тамбовской области холероподобный возбудитель обнаружился у гражданина Индии, прибывшего в Россию. Вскоре начались противоэпидемические мероприятия. Введен временный запрет на использование воды реки Цны в Тамбове. 21 июля число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, живших в гостинице для трудовых мигрантов в Тамбовской области, возросло до двух. Было отобрано 23 пробы воды. Экспертиза не выявила отклонений от нормативов.

Также в Роспотребнадзоре комментировали сведения о случае холеры в Тамбовской области.

Ранее психиатр Казенных объяснила, к каким психическим расстройствам может привести стресс.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях