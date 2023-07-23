Под Петербургом начата проверка проб на холеру

Врачи Ленинградской области ведут проверку пробы на холеру у трех человек, которые контактировали с заразившимися в Тамбовской области. Об этом заявляется в Telegram-канале местной администрации.

«До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют», — пояснили региональные власти.

В настоящий момент ситуацию контролирует комитет по здравоохранению Ленинградской области.

20 июля текущего года в Тамбовской области холероподобный возбудитель обнаружился у гражданина Индии, прибывшего в Россию. Вскоре начались противоэпидемические мероприятия. Введен временный запрет на использование воды реки Цны в Тамбове. 21 июля число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии, живших в гостинице для трудовых мигрантов в Тамбовской области, возросло до двух. Было отобрано 23 пробы воды. Экспертиза не выявила отклонений от нормативов.

Также в Роспотребнадзоре комментировали сведения о случае холеры в Тамбовской области.

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