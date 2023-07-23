В Воронежском парке мужчина жестоко избил ребенка

В парке «Олимпика» неизвестный мужчина набросился на маленькую девочку, когда учил ее кататься на велосипеде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

Свидетелями произошедшего стали отдыхающие в парке горожане. По словам очевидцев, мужчина кричал на девочку и избивал ее ногами и руками, когда она не смогла прокатиться на детском велосипеде.

За издевательствами над ребенком наблюдала женщина, предположительно мать девочки, она не реагировала на происходящее. Мужчину попытались задержать прохожие, он сел в машину и уехал из парка.

Информацию о нападении на ребенка передали в правоохранительные органы. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области, по факту избиения несовершеннолетней проводится доследственная проверка. Личность мужчины и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Магнитогорске мужчина напал на женщину с детьми и ударил ее ногами по голове.