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В Японии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

Три человека пострадали из-за нападения мужчины с ножом в поезде в Осаке, он арестован

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Issei Kato/Reuters

Три человека получили ножевые ранения в результате нападения мужчины с ножом в японском городе Осака, преступник арестован. Об этом сообщили местные власти, передает агентство Kyodo.

Ранения получили два пассажира в возрасте 20 и 70 лет, а также проводник поезда. Они доставлены в больницу. По данным властей, их жизни ничего не угрожает.

Нападавший 37-летний Казуя Симидзу был задержан на месте происшествия, он во всем признался. По данным полиции, он имел при себе три ножа, когда его арестовали на платформе станции Идзумисано, расположенной рядом с крупным торговым центром и больницей.

Ранее посол Грузии в Японии Теймураз Лежава сообщал, что в Токио на него и его водителя совершили нападение.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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