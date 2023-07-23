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В Подмосковье застолье закончилось взрывом

В деревне Бортниково в Подмосковье мужчина взорвал гранату из-за ссоры с собутыльниками

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Depositphotos

В деревне Бортниково в Подмосковье мужчина взорвал гранату из-за ссоры с собутыльниками, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ссора произошла во время застолья — один из мужчин достал гранату и подорвал ее. В результате взрыва погиб один человек — на данный момент неизвестно, кто это был: владелец гранаты или другой участник застолья.

Кроме одного погибшего, экстренные службы сообщают также о четверых пострадавших — из них двое дети.

Ранее в Росгвардии сообщили, что в ходе штурма дома в подмосковном поселке «Шервуд», в котором забаррикадировался неизвестный мужчина с оружием, никто не пострадал.

В настоящее время здание обследуют саперы ОМОН «Русич» подмосковного Главного управления Росгвардии, затем к работе приступит следственно-оперативная группа, сообщили в силовом ведомстве.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

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