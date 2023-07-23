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В Москве подсчитали площадь затопления в ТЦ «Времена года»

Площадь подтопления в ТЦ «Времена года» составила 4 тыс. квадратных метров

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Площадь подтопления в ТЦ «Времена года» составила четыре тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.

«Площадь подтопления после разгерметизации металлической трубы горячего водоснабжения в ТЦ «Времена года» составила четыре тысячи квадратных метров», — указано в сообщении.

Специалисты выяснили, что труба диаметров 30 сантиметров, из которой вытекала горячая вода, лопнула по сварному шву.

Из-за льющейся воды порядка 20 человек были заблокированы внутри ТЦ. Агентство «Москва» со ссылкой на экстренные службы передавало, что они находятся «в безопасном помещении». К настоящему моменту эти люди уже покинули здание. В инциденте погибли четыре человека, все они были сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ». Спасатели извлекли тела погибших из торгового центра, залитого горячей водой, при этом в здании не звучала сигнализация и не объявлялась эвакуация.

Ранее Дептранс Москвы открыл съезд к ТЦ «Времена года» после прорыва трубы с горячей водой.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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