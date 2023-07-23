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В Кемеровской области пропал шестилетний мальчик

В Кузбассе пропал шестилетний мальчик

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Кузбассе пропал шестилетний мальчик — Следственный комитет возбудил дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба СУ СК по региону.

«По предварительной информации, 22 июля 2023 года около 17 часов (13 часов по московскому времени) мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, домой не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено», — указано в сообщении.

Поиски пропавшего мальчика ведут оперативники МВД, сотрудники МЧС и волонтеры, вместе с ними работают следователи СК.

Ранее похитивший ребенка в Шахтах мужчина задержан и доставлен на допрос в отдел полиции, девочку нашли у него дома.

По данным регионального МВД, сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию от родственницы несовершеннолетней. По словам заявительницы, они гуляли во дворе и женщина ненадолго отвлеклась.

Ранее в Нижегородской области возбудили уголовное дело после похищения двух подростков.

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