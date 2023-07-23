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Кинолог рассказал, как подготовить квартиру к заселению щенка

Кинолог Голубев советует убрать из квартиры опасные предметы, прежде чем приводить щенка

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Shutterstock

Кинолог, президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев советует убрать из квартиры опасные предметы, прежде чем приводить щенка, сообщает РИА Новости.

«Для этого пройдите по дому, уберите предметы, которые могут быть вредны для питомца или потенциально опасны: маленькие щенки любят все изучать, иногда они пробуют окружающие предметы на зуб. Обустройте уютное место собаке, приготовьте игрушки, корм, амуницию, а также уходовые средства и инструменты», — рассказал Голубев.

Он призвал россиян, которые заводят щенков, не злиться на питомцев за стремление грызть вещи — для щенков это один из способов понять окружающий мир и конкретный объект. Для нового обитателя квартиры также стоит подготовить жилое место — оно не должно находиться на проходе или сквозняке. При этом, если питомцу не понравится выбранное хозяином место, надо дать щенку возможность выбрать его самостоятельно.

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