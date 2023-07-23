В Иркутске аннулировали брак между сменившими пол супругами

Октябрьский районный суд Иркутска аннулировал брак между лицами, «переменившими пол». Об этом говорится в отчете руководителя службы ЗАГС Иркутской области Валерия Митусова по итогам работы за первую половину 2023 года.

Уточняется, что иск в суд подали служба ЗАГС и прокурор Октябрьского района города.

Митусов не указал, сменили ли пол оба супруга или только один из них. Он также не указал дату заседания суда, однако отметил, что данное решение стало первым в России и «создало прецедент».

Как пишет «Коммерсантъ», в марте Центральный райсуд Тюмени признал незаконным брак после смены пола одним из супругов. Аннулировать семейные отношения потребовала местная прокуратура, ссылаясь на Семейный кодекс.

19 июля Совет Федерации одобрил закон о введении в России запрета на медицинские вмешательства, связанные со сменой пола. Документ в числе прочего дополняет Семейный кодекс РФ статьей, согласно которой брак в России будет считаться недействительным, если один из супругов сменит пол. Документ также предписывает, что паспорт будет считаться недействительным спустя 90 дней после внесения соответствующих изменений в запись актов гражданского состояния.

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