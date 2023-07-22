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Подозреваемый экс-военком Одесской области уехал за границу

«Страна.ua»: подозреваемый в незаконном обогащении одесский экс-военком уехал за границу

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Бывший военком Одесской области Евгений Борисов, которого на Украине подозревают в злоупотреблении служебным положением, выехал за границу, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

Как сообщил 22 июля президент Украины Владимир Зеленский, Борисову может грозить расследование в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы.

В офисе генпрокурора Украины сообщили, что Борисова объявят в розыск. Уточняется, что он обвиняется в незаконном обогащении и уклонении от воинской службы.

В мае Госбюро расследований Украины возбудило дело в отношении Борисова. Сообщалось, что он купил на испанском побережье виллу и несколько автомобилей на миллионы долларов в то время, как уже шла российская военная спецоперация. Военкома также подозревают в продаже «белых билетов» о негодности к военной службе.

После этой истории глава украинского Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил, что ведомство организовало проверки руководителей военкоматов.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).

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