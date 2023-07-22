В Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Конфликт произошел с компанией, которая слушала песню «На теплоходе музыка играет».

Также в начале июня депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на молодого человека, который исполнял на улице во Львове песни рок-музыканта Виктора Цоя.

Ранее в украинском Харькове переименовали парк Горького, теперь он носит название «Центральный парк культуры и отдыха». Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Также украинские власти переименовали Плехановскую улицу, теперь она называется в честь лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко. Улица Державинская превратилась в улицу командира батальона «Волки Да Винчи» Дмитрия Коцюбайла.

Улица Броненосца «Потемкина» переименована в честь комбата и нацгвардейца Олега Громадського, а безымянный сквер на Конторской получил название в честь боевого медика Владиславы Черных.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.