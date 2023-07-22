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На Украине появилась петиция к Зеленскому о смене советских названий судебных инстанций

Петиция о переименовании судебных инстанций на Украине зарегистрирована на сайте Зеленского

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РИА «Новости»

Петиция о переименовании судебных инстанций с советскими названиями зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

В петиции отмечается, что на Украине есть суды, название которых связано с советской и российской идеологией. В частности, Ленинский, Кировский, Советский, Октябрьский и другие.

Ранее официальный сайт украинского президента Владимира Зеленского опубликовал петицию, которая требует убрать с ресурса русский язык.

Он отметил, что украинский народ «решительно осуждает такую позорную ситуацию».

Документ уже подписали более тысячи человек. Зеленский рассмотрит петицию при условии, если она наберет 25 тыс. голосов за три месяца.

Материалы сайта Зеленского пока предусматривают перевод на три языка: русский, украинский и английский.

13 июля в Киеве «отменили» русскоязычную культуру. Городской совет украинской столицы запретил на заседании сессии произведения на русском языке, театральные и цирковые представления, концерты и услуги.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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