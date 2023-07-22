Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Крыма сообщил о возобновлении ж/д сообщения в Красногвардейском районе

Аксенов сообщил о возобновлении движения поездов в Красногвардейском районе

close
100%
Аксёнов Z 82' class="item-image" >
Телеграм-канал Аксёнов Z 82

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения в Красногвардейском районе Крыма, которое ограничили после детонации боеприпасов на складе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», — проинформировал глава региона.

Ранее в этот день Аксенов сообщил, что поезда временно прекратили движение из-за взрывов на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. По его данным, взрыв произошел из-за атаки беспилотника. Аксенов уточнил, что никто не пострадал и разрушений нет.

Тем не менее власти приняли решение эвакуировать жителей в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

Утром 22 июля Минтранс Крыма сообщил о перекрытии движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях