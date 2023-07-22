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В МЧС рассказали о госпитализированных из-за прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ

МЧС: число пострадавших при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве выросло до десяти

Число пострадавших при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве выросло до 10, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

По информации источника, десять человек получили ожоги, девятерых из них госпитализировали, одного человека направили на амбулаторное лечение.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека. Он выразил соболезнования родным погибших.

По информации Shot, все погибшие были сотрудниками магазина «Глобус Гурмэ». Спасатели извлекли тела погибших из торгового центра, залитого горячей водой, при этом в здании не звучала сигнализация и не объявлялась эвакуация.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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