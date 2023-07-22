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Депутат Бородай попал под обстрел в зоне спецоперации

«Союз добровольцев Донбасса»: депутат Госдумы Бородай попал под обстрел в зоне СВО

Депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Союза добровольцев Донбасса».

По информации источника, он не пострадал. Вместе с Бородаем ранения получили два офицера.

Детали произошедшего не сообщаются.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил представить Бородая к ордену Мужества за его многолетние заслуги, мужество, принципиальную позицию в вопросах защиты интересов России и вклад в освобождение Донбасса.

22 июля стало известно о гибели военного корреспондента Ростислава Журавлева. Кроме того, при обстреле автомобиля, в котором находились журналисты, были ранены еще двое корреспондентов.

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Вооруженные силы Украины, которые обстреляли машину с журналистами кассетными боеприпасами, совершили чудовищное преступление.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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