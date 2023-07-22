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СК РФ возбудил дело по факту гибели людей из-за прорыва трубы в ТЦ «Времена года»

СК России возбудил дело по факту гибели людей из-за прорыва трубы в ТЦ «Времена года»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели четырех человек в результате прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее появились первые кадры с места прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве.

Также сообщалось, что более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве.

Уточняется, что торговый центр обесточили. В настоящий момент заблокированные люди остаются на третьем этаже здания, а также в цеху и в столовой.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что в столичном торговом центре «Времена Года» на Кутузовском проспекте днем 22 июля произошел прорыв горячей воды, посетители получили ожоги.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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