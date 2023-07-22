Пешеходный мост обрушился в городе Луга в Ленобласти, один человек погиб

Пешеходный мост обрушился в городе Луга Ленинградской области, один человек погиб, сообщает региональный СК.

Еще три человека пострадали. СК проводит проверку.

Ранее сообщалось, что обрушение кровли произошло во время ремонтных работ в цехе сборки металлоконструкций на территории исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 20 июля, четверо рабочих производили ремонт кровли, произошло обрушение конструкций. Один рабочий погиб, второй доставлен в больницу с множественными переломами, третий не пострадал, четвертого рабочего до сих пор ищут под завалами.

По факту гибели человека региональным СК возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, допрашиваются свидетели произошедшего.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН Свердловской области, на место происшествия были оперативно вызваны сотрудники экстренных служб.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.