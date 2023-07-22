В подмосковном поселке «Шервуд» начался штурм дома, захваченного мужчиной с автоматом

Силовики начали штурм коттеджа в подмосковном городском округе Истра, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина, сообщает в Telegram глава округа Татьяна Витушева.

По ее словам, при штурме дома используется газ. Ранее этот дом продавался за 1 млрд рублей. Когда выяснилось, что в дом проник вооруженный мужчина, на связь вышла хозяйка дома и сказала, что не знает, кто заперся в доме, а сама она сейчас находится за границей, уточнила Витушева.

До этого она писала, что мужчина, открывший огонь, психически нездоров и в Москву прибыл из Сибири.

Life со ссылкой на Shot писал, что в подмосковном поселке «Шервуд» мужчина заперся в доме и открыл стрельбу. По данным ТАСС, неизвестный применял коктейли Молотова, в результате в доме начался пожар.

В ГУ МВД сообщили, что, когда правоохранители подошли к дому, неизвестный вышел к ним в балаклаве и стал угрожать «предметом, конструктивно схожим с оружием».

Ранее в Вятских Полянах Кировской области полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.